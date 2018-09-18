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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı sonrasında, kur bahanesiyle stok yapan ya da pahalı ürün satanlara yönelik, yurt çapında sıkı bir denetim başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği fırsatçılarla mücadele hızlandı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde stokçuluk yapanları denetlemek için özel tim oluşturuldu.

6 Eylül'den bugüne kadar hafta sonu hariç mesai günlerinde toplam 54 firmaya şok baskın düzenleyen ekipler 177 farklı ürünü inceledi. Geriye dönük 3 aylık fiyat artışlarını, alış ve satış faturalarını inceleyen denetmenler, dokümanları Ticaret Bakanlığı'na gönderdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara bakanlık tarafından 50 bin liraya kadar ceza kesileceği öğrenildi. Adana İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de market, bakkal ve semt pazarlarına kadar yüzlerce firmayı mercek altına aldı. İl Müdürü Adnan Ekiz, "Denetim yapılan yerlerde ürünlerin üzerinde etiketler tek tek inceleniyor. Etiket bulunmayan her ürün için 274 lira idari para cezası kesiliyor" dedi.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak" demişti. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
ekonomiyi batırdılar suçu esnafda arıyorlar.
ZAMLARA DA BİR BAHANE BULDUNUZ BOZUK EKONOMİDEN DEĞİL TABİKİ HİÇ
2002 den beri sorumluluk bizde diyor 2002 den beri pkk acilimi ile ihanet fetoya her istediğini vermek TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kurmak TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına almak pydye koridor acmak BOP taseronlugu yaomak dolari 1.5 alip 7 lira yapmak rusvet yalan talan para sifirlama PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer almak say say bitmez
ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN BU HÜKÜMETİ ZORDA KALDILAR YÜKLENİYORLAR VATANDAŞA YÜKLENİYORLAR HALKA
Mağaza market varsa isimleri deşifre edilsin salak gibi gidip almayalım hala oralardan.
adamsın reis fırsatcılara fırsat verme
3 - 5 DÜKKAN DENETLEYİP BAKIN BİZ STOKÇULARLA MÜCADELE EDİP SÜSÜ VERECEK DÜZENBAZLAR..HALBUKİ GERÇEKTE ASIL STOKÇULUK YAPAN AKP Lİ YANDAŞ YALAKA FİRMALAR BUNLARA DENETİM OLUR MU YANINDAN BİLE GEÇEMEZLERR
ya güldürmryin beni 6500 küsür bim bi okadar a101 var bunlara market başımı 50000 tl ceza kesceksiniz adamlara sadece 1 ceza keserseniz ne olurki adam zaten vatandaşa yerleştirmiş indircekmi fiyatı
Doğal gaz ve elektiriğe de zam geldi ilgi ve bilgilerinize. Kullandığım enerji 98.56 tl ödediğim tutar 183 tl Patronun tahsil edemediği kaçak kullanımları ben ödüyorsam KEFEN parası olsun
@ali.saydan aynen sana katılıyorum ve hadi diyelimki doğalgaz kur yüzünden ok razı olalım ama o kadar saçma zamlar varki mesala yumurta 9tl ile 12 tl arasındaydı 21-22 tl olmuş
Padişah devletine sırtımızı dayamış durumdayız.Bu devletin Ekonomi Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, suçluyu yargılayacak Adalet Bakanı yok mu? Biz halk olarak 600 millet vekilini niye seçtik! Halkın kanını emsinler ve asalak olsunlar diye mi?Recep Tayyip Erdoğan bey demese bu kurumlar niye var.
Aferin ......
adamlar depo bulamıyor stokları evinde yapıyorlar vede köhne mahalle aralarında yer kralayıp orda saklıyorlar. bunların allah bin türlü belasını versin ne diyim
tekrarı durumunda veya geri almaması durumunda farklı ürünlerde dahi olsa sürekli ceza iki ile çarpılarak gitmelidir. öyle caydırıcı olur 50*100*200*400
maliyede masa başında oturana kadar gidip tüm marketleri denetlesinler.bir zamanlar giyim mağazasından çıkanlara fiş sorarlardı.aynısını yapsınlar.bakalım kim haklı.devletmi,şirketlermi
bim-a101 -şok hepsi zam yapmış ama bizlerin beğenmediği migrosta zam yok özellikle kendi ürünlerinde / şokta yumurta 22 tl olmuş şimdi maliye bunlara cezayı kitlemez ise birdahada oy vermem ,istesin maliyenin ve polisin açık ve kusur bulamaması imkansız i
BI AK PARTILI OLARAK SESLENIYORUM ESNAF A DEĞIL ÜRETEN FABRIKALARA GIDIN BASKIN YAPIN DENETLEYIN AMA YEMIYO DIME
Akaryakıta yapılan faiş zam neolacak
önce devlet kendine bi baksın sonra esnafı denetlesin
Niye izmir ?
öz kaleli salça 40tl 80 tl yaptı zile tokatta fırsatçı
evet kurum görevini yapıyor biz vatandaş olarak görevimizi yapalım ihbar edelim 175 hattını arayalım yoksa fırsatçılar kazanacak
ÜLKE BU HALDE İKEN EN ÇOK BİM VE A101 MAGAZALRI YAPTI BİRDE BANKALAR BAŞTA KENDİ ATAMALARINI YAPTIGINIZ DEVLET BANKALARI
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