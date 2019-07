Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı. Allah’ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. İnşallah 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Ruhlarını iblise satanlar var, o müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde yeniden Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandı. Konuşmasının başında 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anan Erdoğan, “Şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bizler inanıyoruz ki şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayacak en yüce makamın sahibidirler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Emniyet teşkilatımızın bütün kahraman mensuplarını, şanlı polislerimizi bir kez daha muhabbetle kucaklıyorum. Peygamber ocağı TSK’nın ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nın kritik bir nokta olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Burası anlamlı bir mekan. O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı. Tankların arasından sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Bakırköy Belediyesi’nde kendi ifadesiyle gidebilecek bir otel bulamadığı için oraya gittiğini söyledi. 01.15’de biz yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F16’lar vardı. Üzerimizden geçen helikopterler vardı. Onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk. ‘Korkmayın Allah bizimle beraberdir’. O gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yapım, valimiz aynı şekilde, 1. Ordu komutanımız aynı şekilde. Basın toplantıları yapıldı ve mesaj verildi. Her şey yerli yerine oturdu” diye konuştu.