Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, "Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

