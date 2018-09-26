Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum