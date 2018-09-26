Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

