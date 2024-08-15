Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Sizlerin şu birlikteliğini, cesaretini gördükçe Cumhurbaşkanı olarak hepiniz ile gurur duyuyorum. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahramanlara, eli tetikte gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerin heyecanına şahitlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm evlatlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca sizlere destek olan hocalarınıza komutanlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri fedakarlıkla büyüten ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Bugün 774 erkek 82 kadın 12 misafir olmak üzere 868 subay ile 3 bin 34 erkek 215 kadın astsubay öğrencimizi mezun etme mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı branş uyruk ve rütbelerde 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Her biriniz millet adına özel bir görevi icra ediyorsunuz. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan dua eden aziz milletimizin emaneti var. Sıradan bir mesleğin değil yükü ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz.

Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen aziz vatanın destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum, tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Türkiye bugün dünyada cesur ve vicdanlı duruş sergileyebiliyorsa bunun sebebi 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Terör örgütüne karşı mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bundan geri gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Bizim hukuka kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok. Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız.

"TERÖR TEHDİT KAYNAĞINDAN ÇIKACAK"

Vatandaşımızın huzuruna kastedenlere müsamaha göstermeyiz. Mafya, çete, insan kaçakçısı, teröristmiş bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Terör tehdit kaynağından çıkacak. Cezasızlık algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim vatandaşı hiçbir zaman devlet nerede diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında hızla vatandaşın yanında olacak devletin gücünü hissettireceksiniz.

Hain emellere sıra dağlar gibi karşı duracaksınız. Sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum. Bugün nasıl ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü ağartıyorsanız başarılarınızla da milletimizin güven kaynağı olacaksınız. Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'de Mehmed'imizle verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız.