HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Mağarası için talimat verdi! "Hazineden kimsenin haberi yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Mağarası için talimat verdi! "Hazineden kimsenin haberi yok"

11.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı mağaranın ziyarete açılması için talimat verdi. Ankara'nın Mamak ilçesindeki askeri bölgede kalan mağarayla ilgili konuşan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, "Burayı insanlarımız bilmiyor. Asıl oradaki hazineden kimsenin haberi yok. O yüzden orayı inanç turizmine açmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Gazi Mağarası için talimat verdi! "Hazineden kimsenin haberi yok"

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, içinden su akan Hüseyin Gazi Mağarası'nın ziyarete açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini ve çalışmaların başladığını açıkladı.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyareti sırasında, askeri alanda bulunan Hüseyin Gazi Mağarası'nı da gündeme getirerek, ziyarete açılmasını talep etti. DHA'ya konuşan Vakıf Başkanı Ayyıldız, Hüseyin Gazi Türbesi ve hemen yanında cemevinin karşısındaki Hüseyin Gazi Dağı'nın altında Hüseyin Gazi Mağarası olduğunu söyledi.

1

'ÇALIŞIN, ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM'

Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem mağarada yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Bayağı büyük bir mağara ve içerisinde 8 ay boyunca çıkan su var. Burayı ziyarete gelen insanlar hem türbemizi hem de o mağarayı ziyaret etmek istiyorlar. Aynı Hacı Bektaş’taki delikli taş misali. Ancak orası askeri alanda kaldığı için ziyarete götüremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan buranın bize verilmesini, askeri bölgeden çıkarılmasını ve tel örgülerin açılmasını talep ettim. İnsanları oraya ziyarete götürmek istiyoruz. Bunun inanç turizmi, Hüseyin Gazi’ye olan saygımız ve Alevi toplumu açısından önemli olduğunu kendilerine anlattım. Sağ olsun burada Kültür Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızla durumu istişare etti, 'Çalışın, elimizden geleni yapalım' dedi. Onlar da bu konu hakkında bir çalışma başlattı" diye konuştu.

2

'İNANÇ TURİZMİNE AÇMAMIZ GEREK'

Vakıf Başkanı Ayyıldız, Hüseyin Gazi Mağarası'nın bilinmediğine de dikkat çekerek, "Burayı insanlarımız bilmiyor. Buraya gelen insanlar türbe ziyaretini yapıyor; ama asıl oradaki hazineden kimsenin haberi yok. O yüzden orayı inanç turizmine açmamız gerekiyor" dedi.

3

Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hüseyin Gazi’nin tarihini ve geçmişini anlattığını belirterek, "Cumhurbaşkanı ayrılırken de tekrar kendisine bir şeyler iletme şansım oldu. İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, valilik koordinasyonunda Türkiye genelindeki tüm cemevleri, dernekler ve ziyaret yerleri gezilmiş. Buraların ihtiyaçlarını karşılamışlar ve karşılamaya devam ediyorlar. Devletten talepleri alınmış ve bunlar rapor haline getiriliyor. Yakında bunu da Cumhurbaşkanı'na sunacaklar. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanı'mıza, 'Sizden müjdeli haberler bekliyoruz' dedim. Kendisi de 'Arkadaşlar çalışıyor, ellerinden geleni yapacaklar' dedi" diye konuştu.

6

5

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpe atılacak yünlerin içinden servet çıktı! 'Tuzak mı kuruldu?'Çöpe atılacak yünlerin içinden servet çıktı! 'Tuzak mı kuruldu?'
Tansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılarTansiyonun yükseldiği Tayvan-Çin hattında hareketlilik! Adanın etrafını kuşattılar
Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu! Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan battal gazi hüseyin gazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

İstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edin

İstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edin

Çin'de ortaya çıktı, paniğe yol açtı! Virüsün ana kaynağı...

Çin'de ortaya çıktı, paniğe yol açtı! Virüsün ana kaynağı...

İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi, organları koptu

İstanbul'da feci kaza! Metrelerce sürüklendi, organları koptu

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.