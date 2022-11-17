Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek! Akşener'e soğuk duş: Başdanışmanı Çuhadar istifa etti

Seçimlere aylar kala siyasi partiler arasında dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Partilerde katılımlar ve istifaların sürdüğü dönemde son olarak İYİ Parti'de kritik bir istifa gerçekleşti. Akşener'in başdanışmanı Murat Çuhadar görevinden istifa edip "Türkiye Yüzyılı" programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu ve kararını "inanca ve yuvaya dönüş" olarak niteledi.

"2003'TEN BERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÖNÜL BAĞI İLE BAĞLIYIM"

Çuhadar, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi. 28 Eylül'de Akşener'in başdanışmanlığı görevine getirilen Çuhadar, istifa mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "2003 yılından beri gönül bağı ile bağlı olduğunu" belirterek Türkiye Yüzyılı programını işaret etti.

GEREKÇESİ: "POLİTİK FİKİR AYRILIKLARI"

Yaşam koçluğu yapan Çuhadar, istifasını duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"28 Eylül 2022 Tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener tarafından getirildiğim Başdanışmanlık görevimden politik fikir farklılıkları nedeniyle istifa etmiş bulunmaktayım. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendinin tarafıma göstermiş olduğu güven ve destek duygularından ötürü kendisine teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

"2023 TÜRKİYE'SİNİN GÜÇLENMESİNDE CUMHURBAŞKANINI DESTEKLEYECEĞİZ"

"2002 Yılında gönüldaşlar ile kurduğumuz Yaşama Dokunanlar Platformunun bugün itibariyle tekrar başkanlığına getirilmiş durumdayım. 2003 yılından beri gönül bağı ile bağlı olduğum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “ TÜRKİYE’NİN YÜZYILI “ sloganı çerçevesinde start alan 2023 Türkiye’sinin büyümesi ve güçlenmesinde gerek platform olarak, gerekse kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanını destekleme kararı almış bulunmaktayız.

"İNANCA VE YUVAYA DÖNÜŞ"

"Benim için inanca ve yuvaya dönüş anlamına gelen bu kararımın hayırlara vesile olmasını diler. Bundan sonraki süreçte gerek platform olarak, gerekse basın kuruluşlarımda Türkiye’nin Yüzyılı çalışmasına tüm gönlümle hizmet edeceğimi bildirir."