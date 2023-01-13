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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal görüntülere AK Parti'den sert tepki: 86 milyona yapılmış bir hakarettir

13.01.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandalla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sert tepki gösterdi. "Bu olay sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, aynı zamanda 86 milyona karşı yapılan bir harekettir" diye konuşan Dağ ayrıca CHP'nin olaya tepkisini "çok kıymetli bulduklarını" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal görüntülere AK Parti'den sert tepki: 86 milyona yapılmış bir hakarettir

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalar yaparken İsveç'in bu olayın ardından NATO'ya üyelik başvurusundan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Dağ ayrıca İsveç'in PKK'ya yönelik tavrına ilişkin de yorumda bulundu.

"86 MİLYONA KARŞI YAPILAN BİR HAKARETTİR"

Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında olayla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İsveç'in PKK'ya tavrı Türkiye kamuoyu tarafından bilinmekte. Biz de sürekli olarak dile getiriyoruz. İsveç'in NATO üyeliğine başvuru yapmasından sonra bu konu daha çok gündeme geldi. İsveç bu konuda net sözler vermiş olmasına rağmen halen PKK/FETÖ unsurlarını barındırmasına ve onlara cesaret vermesini bu olayla da görmüş olduk. Bu olay sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, aynı zamanda 86 milyona karşı yapılan bir harekettir. CHP'nin buna tepki göstermesini çok kıymetli buluyoruz."

Dağ, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusundan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu tamamen İsveç makamlarının kendi takdirleri. Bugüne kadar tarafsızlık politikası izlemişlerdi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra kendilerine böyle bir yolu gördüler. Türkiye'nin dostluğu terör örgütlerinin dostluğundan daha kıymetlidir. Bunu da kendi makamları değerlendirmelidir."

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