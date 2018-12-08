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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine mektup veren bir vatandaşla telefon görüşmesini paylaştı. Fahrettin Altun, paylaşımına 'Bir güzel adam, Recep Tayyip Erdoğan' notunu düştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam arabasında kendisine bir mektup gönderen vatandaşla konuşması yer alıyor. Erdoğan, burs konusunda bir mektup gönderdiği anlaşılan Aylin isimli bir vatandaşa, o konuda bir gelişme olup olmadığını soruyor.

"BU OFLULAR BİR ALEM YA, BİR DİNLE"

Erdoğan'ın 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ise tebessüm ettiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun Of

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Buram buram şov kokan hareketler.Böyle işler gizli olur.Bir elin verdiğini diğer elin haberi olmaz .Görüntüleri medyaya servis etmek şovmenliktir.
Her secim öncesi çıkar böyle koreografiler:)
Bunaldık senden
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