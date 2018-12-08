Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, makam arabasında kendisine bir mektup gönderen vatandaşla konuşması yer alıyor. Erdoğan, burs konusunda bir mektup gönderdiği anlaşılan Aylin isimli bir vatandaşa, o konuda bir gelişme olup olmadığını soruyor.

"BU OFLULAR BİR ALEM YA, BİR DİNLE"



Erdoğan'ın 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ise tebessüm ettiriyor.



