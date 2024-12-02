Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'daki açıklamaları esnasında birkaç kişi tarafından protesto edilmişti. Erdoğan'ın "Yavrum burada siyonistlerin dili, ağzı olma" diyerek çok sert çıktığı kişilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Now Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le yapılan ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Erdoğan protestoculara "Yavrum siyonistlerin dili ağzı olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın başarılı olamazsınız." diyerek sert çıkmıştı.