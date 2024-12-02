Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın 2 kişi bağırarak protestoda bulunmuştu.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan çalışmada protestonun bir grup tarafından organize edildiği belirlenmiş ve 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır