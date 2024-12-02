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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 şüpheli tutuklandı

02.12.2024 22:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TRT World Forum'daki konuşması sırasında protesto eden 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Hakimliğe sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşması sırasında biri kadın 2 kişi bağırarak protestoda bulunmuştu.

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9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan çalışmada protestonun bir grup tarafından organize edildiği belirlenmiş ve 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Protesto
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