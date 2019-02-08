Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok." dedi.

Miting sırasında kalabalıktan gelen bir kadro isteğine tepki gösteren Erdoğan, "Bak kardeşim, biz KİT'lere falan hepsinin kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi değilim" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sivaslılara namerde değil, merte dahi boyun eğmeyi reddettikleri için Yiğido deniliyor. Bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar.

"BİZ HEPSİNİN KADROLARINI VERDİK, BİZDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN, TOPLANTIYI DA PROVOKE ETMEYİN"



(Kalabalıktan gelen kadro isteği) Bak kardeşim, biz KİT'lere falan hepsinin kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi değilim, alışılmış bir lider değilim. Provoke etmeyin. Samimi olalım, dürüst olalım.