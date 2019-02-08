Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok." dedi.
Miting sırasında kalabalıktan gelen bir kadro isteğine tepki gösteren Erdoğan, "Bak kardeşim, biz KİT'lere falan hepsinin kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi değilim" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Sivaslılara namerde değil, merte dahi boyun eğmeyi reddettikleri için Yiğido deniliyor. Bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar.
"BİZ HEPSİNİN KADROLARINI VERDİK, BİZDEN BİR ŞEY BEKLEMEYİN, TOPLANTIYI DA PROVOKE ETMEYİN"
(Kalabalıktan gelen kadro isteği) Bak kardeşim, biz KİT'lere falan hepsinin kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik, alışılmış bir siyasetçi değilim, alışılmış bir lider değilim. Provoke etmeyin. Samimi olalım, dürüst olalım.
Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok.
100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız.
Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız.
Sivas da kenevir üretecek. Artık naylon olmayacak. Kenevir ile atletiğimiz, fanilamızı yapacağız. Elinize ulaştı mı, yolda gelirken biraz dağıttım ama. İşte bu kenevirden torba, birazdan atarız.
CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.
İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerte bu toprakları yedirtmeyiz.
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