Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle biliniyordu... Muhammed Nur Nahya'nın Togg videosu paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek çektiği video ve paylaşımlarla adından söz ettiren Muhammed Nur Nahya, Togg videosuyla bir kez daha gündem oldu.

Erdoğan'ın sesini ve hareketlerini başarılı bir şekilde taklit ettiği videoları paylaşım rekorları kıran fenomenin, 29 Ekim'de fabrikası açılan yerli otomobil Togg'la ilgili çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Görüntülerde, Togg'un direksiyonuna geçmiş gibi davranan Nahya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu unutmadı. Videoyu çeken kişiyle konuşan fenomen, "Bu Togg'un kapı sesi bile maşallah çok tok geliyor. Muazzam olmuş. Ben Bay Kemal'e WhatsApp'tan yazdım Bu tarihi günde senin de olman lazım diye. Bana diyor ki 'Togg'u bir tur bindirirsen gelirim' Ya sen yürüyen merdivene ters binen adamsın, bu araba senin altına verilir mi. Tanıtım gününde bir çuval inciri berbat edecek. Bir de şu çocuklardan satın alma listesini istedim. Baktım Bay Kemal'in ismi en üst sırada. Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın. Bir de elektrikli araç alacaksın. Dedim silin ismini, Devlet Bey'in adını yazın." dedi.

"NAVİGASYONU DÜZELTMEMİZ LAZIM"

Videonun sonunda, navigasyondan gelen 'sola dönün' uyarısına ise Nahya, "Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da bu navigasyonu düzeltmemiz lazım. Sola döndürüyor bizi." ifadelerini kullandı.

