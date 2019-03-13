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Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa’nın 25’inci yılını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın 25’inci yılına özel sosyal medyada yayınladığı film yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa’nın 25’inci yılını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın 25’inci yılına özel sosyal medyada yayınladığı film yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Beyaz Masa’nın 25’inci yılını, “25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” mesajıyla Twitter hesabından kutladı.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını attığı Tweet ile kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan İBB Beyaz Masa’nın 25. yılını attığı Tweet ile kutladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu Malatya'daCHP lideri Kılıçdaroğlu Malatya'da
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