Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç güvenlik birimleriyle iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, "Suriyeli Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin geleceğini, yeni sömürge heveslerinin insafına teslim etmeyeceğiz." dedi. Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarında yaptığı konuşmada, ramazan akşamında gönülleri buluşturdukları için İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teşekkür ederek, ramazan-ı şerifin, millet ile birlikte polisler, jandarmalar, bekçiler, güvenlik korucuları, sahil güvenlik personeli için hayırlar getirmesini diledi. Ramazanın, kalplerin arındırıldığı, oruçla sabrın öğrenildiği, 11 ayın sultanı kutlu bir ay olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ramazan, insani vasıflarımızın tekrar farkına vardığımız mübarek bir aydır. İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin, ülkemiz ve milletimizle beraber, tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını diliyorum. Tüm şehitlerimizi, kemal-i edep ile yad ediyorum. Allah rahmet etsin. Vatanımızın bekası için ölümü göze alan gazilerimize, ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimizin geride bıraktıklarına, Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim, şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın, onları Peygamber Efendimize cennette komşu eylesin." diye konuştu.

- "Dünyanın 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan bir milletiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, şehitleri ile yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Biz, Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün ve Yemen'e kadar dünyanın 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan bir milletiz. Biz, İstiklal Marşı'nda bile şehitliği arzulayan, şehitliği taltif eden, şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan bir toplumuz. Bunun için Türkiye, dünyanın en büyük şehitliğidir diyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, merhum Mehmet Akif'in, yürekleri coşturan ifadesiyle bu durumu İstiklal Marşı'nda "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı / Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı / Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı / Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda / Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" mısralarıyla anlattığını söyledi. "Biz, işte böyle yüksek bir şuurla, böyle müstesna bir şehadet bilincine sahip, böyle bir medeniyetin müntesipleriyiz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin uğruna, canlarını verdikleri kutlu emanete halel getirmemek, bizim en önemli görevimizdir. Hamdolsun bugüne kadar da şehitlerimizin ruhlarını, muazzeb etmedik. Geçtiğimiz günlerde, annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği, vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kast eden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyon politikasını başlattığımız günden itibaren teröristlere çok büyük zaiyatlar verdirdik. Sadece son 2,5 yıl içinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir dönem 2 binlere çıkan sınırlarımız içindeki terörist rakamını, 700'lere kadar düşürdük. Hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı." Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamının tesis edildiğini belirten Erdoğan, terör örgütünün yuvasına dönüşmüş dağlarımıza, güvenlik güçlerinin gayreti ve fedakarlıkları sayesinde yeniden bahar geldiğini söyledi.

Terör örgütüne lojistik ve mühimmat sağlayan tüm unsurları kaynağında kurutmak için Suriye ve Irak'taki harekatlara hız verdiklerini anlatan Erdoğan, "Suriye sahasındaki operasyonlar ile DEAŞ ve bölücü örgütün bu ülkedeki uzantılarına çok ağır darbeler indirdik. 4 bin kilometrekareden fazla bir alanı, terörden arındırarak bu bölgeleri, Suriye'nin kuzeyinde adeta bir huzur adasına dönüştürdük. Daha bir kaç yıl öncesine kadar zulüm, baskı ve etnik temizlikle anılan yerler, Türkiye'nin çabaları sayesinde, Türkiye'nin en güvenli şehirleri haline geldi." dedi. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon 600 bin mülteciden, 320 bininin tekrar vatanlarına dönme imkanı bulduğunu aktaran Erdoğan, çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacaklarını belirtti. - "Bu mücadeleyi sürdüreceğiz" Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: