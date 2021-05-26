Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanı’nın Yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü kurmak iddiasıyla aranırken yurtdışından yayınladığı videolarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunu rüşvet almak ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlunu da uyuşturucu ticaretinde rol almakla suçlayan Sedat Peker hakkındaki sessizliğini bozdu.
Dün ‘‘Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir’’ açıklamasıyla Süleyman Soylu’ya destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra Erdoğan da ‘‘İçişleri Bakanı’nın yanındayız’’ mesajını verdi.
Erdoğan: ‘‘Saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz’’
Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin meclis grubunda konuşan Cumhurbaşkanı, ismini kullanmadığı Sedat Peker’in asıl hedefinin, kişiler değil Türkiye olduğunu söyledi.
Erdoğan ‘‘İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir’’ dedi.
‘‘Ülkemizi, suç örgütleri üzerinden hem içeride, hem uluslararası alanda kıskaca almak peşindeler’’
Başta ‘‘Gezi Olayları’’, ‘‘17-25 Aralık kumpasları’’ ve ‘’15 Temmuz darbe girişimi’’ olmak üzere bugüne kadar Türkiye’ye yönelik “hiçbir saldırıya eyvallah etmediklerini bu tezgahı da bozacaklarını” söyleyen Erdoğan, suç çeteleri mensuplarını dünyanın hangi köşesine kaçsalar takip edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı ‘‘Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız. Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Bu defa da ülkemizi, suç örgütleri üzerinden hem içeride, hem uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla, ülkemiz kamuoyunu esir olmaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz’’ diye konuştu.
Akşener: ‘‘Yapılacak olan basit. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, Cumhuriyet’in savcıları ve hakimleri devreye girer’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker’in suçlayıcı açıklamaları karşısında net bir pozisyon alarak muhalefetin istifasını istediği Süleyman Soylu’ya sahip çıkmasına rağmen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekranlarda saçmaladığını söylediği İçişleri Bakanı’nın diğer suçlananlarla birlikte istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Akşener ‘‘ Biliyorsunuz, sosyal medyada bir video fırtınası, aldı başını gidiyor. İktidar mensuplarının isimleri, çirkin işlerin, garip ilişkilerin aktörleri olarak geçiyor. Bu kepazeliği, artık sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı söz konusu.
Koskoca Türk Devleti’ni, cümle aleme rezil ettiniz. Bu işler, karşı videolar yayınlamakla, gizemli hikayeler anlatıp, gerçekleri bulandırmakla olmaz, hamasetle hiç olmaz. Yapılacak olan basit. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, Cumhuriyet’in savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır. Olması gereken budur. Memleketi de, daha fazla küçük düşürmeyin. Ayıptır, günahtır’’ diye konuştu.
Davutoğlu: ‘‘Perinçek ve Bahçeli’nin baskısıyla Soylu makamında kalırsa kimse Cumhurbaşkanı’na itaat etmez’’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir eleştiri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, önceki gün Habertürk’te çıktığı programda, 7 Haziran seçimleri sonrası CHP’yle hükümet kurmak için uğraşan Davutoğlu’nun, kendilerini dinlettiğini, kendilerinin de buna karşı mücadele ettiğini söylemişti.
Bugün Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Davutoğlu, ‘‘Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına cevap beklerken, Soylu bir anda konuyu bana getirdi. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Bunların siyaseti bir kurtlar sofrasıdır. Herkes ilk düşen kim olacak diye bakıyor. Süleyman Soylu, güzel bir itirafta bulunuyor. Kendi Başbakanı'na, kendi genel başkanına karşı bir kumpasın içinde olduğunu itiraf ediyor. Ben çetin bir işe kalkıştım, imar rantlarına, faiz rantlarına, çıkarcılara ve mafyalara neşter atacaktık. Siyaset-mafya-iş dünyası arasındaki bağları koparmak üzere siyasi ahlak yasası getirecektim. Tüm bu adımlara karşı karşımda bir çete örgütlendi parti içinde; Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında. Bahçeli ve Perinçek baskısıyla, Süleyman Soylu makamında kalırsa bundan sonra kimse Cumhurbaşkanı'na itaat ve hizmet etmek düşüncesinde kalmaz, gider Bahçeli'ye, Perinçek'e yaranmaya çalışır’’ diye konuştu.
Davutoğlu, Soylu’nun programda Muammer Güler’in oğlunun para sayma makinesi vardı’’ iddiasını gündeme getirerek Cumhurbaşkanı’na, 17-25 Aralık operasyonu üzerinden mesaj verdiğini de iddia etti.