Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçişleri Bakanı’nın Yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü kurmak iddiasıyla aranırken yurtdışından yayınladığı videolarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunu rüşvet almak ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlunu da uyuşturucu ticaretinde rol almakla suçlayan Sedat Peker hakkındaki sessizliğini bozdu. Dün ‘‘Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir’’ açıklamasıyla Süleyman Soylu’ya destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra Erdoğan da ‘‘İçişleri Bakanı’nın yanındayız’’ mesajını verdi. Erdoğan: ‘‘Saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz’’ Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin meclis grubunda konuşan Cumhurbaşkanı, ismini kullanmadığı Sedat Peker’in asıl hedefinin, kişiler değil Türkiye olduğunu söyledi. Erdoğan ‘‘İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir’’ dedi.

‘‘Ülkemizi, suç örgütleri üzerinden hem içeride, hem uluslararası alanda kıskaca almak peşindeler’’ Başta ‘‘Gezi Olayları’’, ‘‘17-25 Aralık kumpasları’’ ve ‘’15 Temmuz darbe girişimi’’ olmak üzere bugüne kadar Türkiye’ye yönelik “hiçbir saldırıya eyvallah etmediklerini bu tezgahı da bozacaklarını” söyleyen Erdoğan, suç çeteleri mensuplarını dünyanın hangi köşesine kaçsalar takip edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı ‘‘Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız. Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır. Bu defa da ülkemizi, suç örgütleri üzerinden hem içeride, hem uluslararası alanda kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretmek peşindeler. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla, ülkemiz kamuoyunu esir olmaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz’’ diye konuştu.

Akşener: ‘‘Yapılacak olan basit. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, Cumhuriyet’in savcıları ve hakimleri devreye girer’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker’in suçlayıcı açıklamaları karşısında net bir pozisyon alarak muhalefetin istifasını istediği Süleyman Soylu’ya sahip çıkmasına rağmen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekranlarda saçmaladığını söylediği İçişleri Bakanı’nın diğer suçlananlarla birlikte istifa etmesi gerektiğini söyledi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Akşener ‘‘ Biliyorsunuz, sosyal medyada bir video fırtınası, aldı başını gidiyor. İktidar mensuplarının isimleri, çirkin işlerin, garip ilişkilerin aktörleri olarak geçiyor. Bu kepazeliği, artık sadece Türkiye değil, dünya takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı söz konusu. Koskoca Türk Devleti’ni, cümle aleme rezil ettiniz. Bu işler, karşı videolar yayınlamakla, gizemli hikayeler anlatıp, gerçekleri bulandırmakla olmaz, hamasetle hiç olmaz. Yapılacak olan basit. İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, Cumhuriyet’in savcıları ve hakimleri devreye girer, gereken yapılır. Olması gereken budur. Memleketi de, daha fazla küçük düşürmeyin. Ayıptır, günahtır’’ diye konuştu.