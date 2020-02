Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

Kibir, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim dinimizde, kültürümüzde biz bunların hiçbirini yapamayız, yaşayamayız. Buraya saplandığınızda iflah olmanız mümkün değildir. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı helali umursamazsanız ne yaparsanız yapın halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı aynı tutmaz.

Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir. Her işinizde adaleti gözetirseniz sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde millet sizi görür, notunuzu verir. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir.

ERBAKAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Siyasette sembol isimler vardır. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi geride bıraktıkları eserlerle hayırla yad ediyoruz. Bugün merhum Erbakan'ın vefat yıldönümü. Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğuruna mücadele eden hocamız tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Bu ülkenin kendi uçağını, otomobilini, silahını yapabileceğine yürekten inanıyordu. Kurucusu olduğum partimizde merhum hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var.

AK PARTİ'NİN İCRAATLARI

Siyaset demek ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir. AK Parti'nin 2001 yılının Ağustos ayından bu yana siyasette varoluş gayesi budur. AK Parti'nin icraatları Cumhuriyet tarihinde yapılanların 10 kat fazlasıdır. İşe başlarken Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik.