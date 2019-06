Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İhracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek”

“70 milyon turist hedefi hayal olmaktan çıktı”

İhracata dair verileri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayımız 10’dan 13’e çıktı. İhracatta ileriye doğru atılan her bir adımın on binlerce, yüz binlerce istihdam olarak katkısını görüyoruz. 2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapattık. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle 171.4 milyar dolara çıktı. Bir an önce 200 milyar sınırını geçmeliyiz. Cari işlemler açığı 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Altının yanında enerjiyi de çıkardığımızda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor. Dünyada yatırımların gerilediği ortamda ulaştığımız bu rakamlar Türkiye’nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Bu yıl 50 milyon turisti yakalayacağımıza dair güzel haberler alıyoruz. 2023 yılında 70 milyon turist hedefimiz artık hayal olmaktan çıkmış, gerçeğe dönüşmüştür. Bu gelişmeler en çok ihracatçılarımız için avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Sizdeki azmi ve cesareti görüyorum”

“Çin’in ve Rusya’nın yaptığı gibi paranın deregülasyonunu aşağıda tutma şansımız yok” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için attığımız adımları serbest piyasa ekonomisi içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Sizlerde başarı gösterecek azmi ve cesareti görüyorum. Dışarıdaki ve onların taşeronluğunu yapan içerideki kimi kesimlerin ellerinden geleni yaptıklarını biliyoruz. Kimse art niyet taşıyan bu haberlere inanarak yatırımını düşürmesin. Ülkenize güvenin. Elinizdeki tüm imkanı yatırıma, istihdama yöneltin. Türkiye’yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla alan bir ülke haline getirmeye çok az kaldı. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım” şeklinde konuştu.