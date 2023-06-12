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Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci ziyareti için Azerbaycan'da

12.06.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dönemde de geleneği bozmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmişti. Oradaki görüşmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci ziyareti için Azerbaycan'a geçti. Erdoğan'ın yarın resmi törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci ziyareti için Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Azerbaycan’a geldi.

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ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

ALİYEV İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı’na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan

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