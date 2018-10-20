HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YEMEĞİNDE KONUŞTU -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:31 | Son Güncelleme

ŞÖHRETLER MAÇININ GALİBİ BEYAZ TAKIM OLDU Diyarbakır'da düzenlenen 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında organize edilen 'Şöhretler Karması' maçı, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı.

ŞÖHRETLER MAÇININ GALİBİ BEYAZ TAKIM OLDU

Diyarbakır'da düzenlenen 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında organize edilen 'Şöhretler Karması' maçı, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de izlediği maçta, Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-3 yendi.

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmasının ardından Diyarbakır Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı oynandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlama vuruşuyla başlayan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Yattara, Fatih Şahin, Ayhan Akman, Tugay Kerimoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın formasını giydiği Kırmızı Takım; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Semih Şentürk, Ali Tandoğan, Hamit Altıntop ve Hakan Ünsal'ın da yer aldığı Beyaz Takım ile karşılaştı.

Şöhretler Karması maçında goller peş peşe geldi. Ahmet Dursun ile Beyaz Takım 1-0 öne geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Takım adına fileleri havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Hamit Altıntop, Beyaz Takım'ı attığı golle 2-1 öne geçirdi. Ardından Hasan Kabze röveşata golü ile skoru 3-1 yaptı. Beyaz Takım'da bu kez sahneye Semih Şentürk çıktı, fark 3'e çıktı. Kırmızı Takım'da yer alan Ayhan Akman'ın golüyle skor 4-2 oldu. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, topu ağlara göndererek Beyaz Takım'ı 5-2 öne geçirdi. Kırmızı Takım'da Faruk Atalay skoru belirleyen golü attı: 5-3.

PARTNERErkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat!
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!
İkitelli İETT Otobüs Garajı idare binasının çatısında yangınİkitelli İETT Otobüs Garajı idare binasının çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.