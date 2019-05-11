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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İL BAŞKANLIĞINDAN AYRILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİC / İSTANBUL (DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Erdoğan'a Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan burada yaklaşık 2.5 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yolcu etti.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın çıkışından görüntüler
- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Detaylar

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