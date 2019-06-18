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Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanlığından ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.40 sıralarında geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 01.40'da ayrıldı.

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 23.40 sıralarında geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 01.40'da ayrıldı. İl başkanlığında 2 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz eşlik etti. Cumhurbaşkanı Sütlüce'deki İl Binasından Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.

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