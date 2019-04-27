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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçelerini ve belediye meclis üyeliklerini kazandığımız yerlerde büyükşehir belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçelerini ve belediye meclis üyeliklerini kazandığımız yerlerde büyükşehir belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlçelerini ve belediye meclis üyeliklerini kazandığımız yerlerde büyükşehir belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz."

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