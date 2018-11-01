Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İkili konular ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere de değinilirken Erdoğan, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

İkili konular ve Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere de değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır.

İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kalmışlardır.

Görüşme vesilesiyle, ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa dilemiştir.”



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