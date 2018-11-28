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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı - Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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