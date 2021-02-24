Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanları hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kişisel verilerini sorguladıkları gerekçesiyle çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanığın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan yargılanmasına başlandı. İstanbul 36’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 16'sı SGK’da memur olarak çalışan 2'si emekli 18 sanık, SGK Başkanlığı avukatı ve sanık avukatları hazır bulundu. "KİMİN SORGULADIĞINI BİLMİYORUM" Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen SGK’da memur F.T., “Bilgisayarlar sürekli açıktı ve şifreler klavyenin altında yazılı bu nedenle gerek stajyerler gerekse diğer çalışanlar girebiliyordu. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanının bilgilerini sorgulamadım. Kimin sorguladığını da bilmiyorum. Ayrıca suç tarihlerinde aday memurdum. Beraatımı talep ederim” ifadelerini kullandı. "MERAKTAN DOLAYI SORGULADIM" Olay tarihinde aday memur olduğunu söyleyen sanık A.K., “Meraktan dolayı Başbakanın kimlik bilgilerini sorguladım. Suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimse ile paylaşmadım. Beraatımı talep ederim” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANINI ÇOK SEVERİM" Duruşmada savunma yapan SGK memuru sanık H.G., “Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Cumhurbaşkanını çok severim. Olay tarihinde doğum tarihini merak ettiğim için merakımdan baktım. Hiçbir şekilde kayıt yapmadım ve birisine de vermedim. Beraatımı talep ederim” dedi. "KİMSEYLE PAYLAŞMADIM" SGK’da memur olarak çalışan P.Y. ise savunmasında, “Sayın Cumhurbaşkanının TC’sini internetten görmüştüm. Meraktan dolayı girerek baktım. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimseyle de paylaşmadım. O dönemde aday memurdum. Yasak olduğunu bilmiyordum. Bu konuda bizi bilgilendirmediler. Beraatımı talep ederim” diye belirtti. "AHMET DAVUTOĞLU ŞİKAYETLERİNDEN FERAGAT ETMİŞTİR" Üzerine atılı suçlamaya diyeceği bir şey olmadığını söyleyen SGK’da memur sanık S.Ş., “Ahmet Davutoğlu siyasete atılmadan önce kendisinden ders almıştım. Bu nedenle merakımdan dolayı bilgilerini girerek baktım. Ancak kimse ile paylaşmadım. Bir yere de kayıt etmedim. Ayrıca müşteki bir yıl önce tüm şikayetlerinden feragat etmiştir. Beraatımı talep ederim” dedi. "O ANDA İŞ YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI SONUCUNU DÜŞÜNEMEDİM" İş yeri tescil servisinde çalıştığını söyleyen SGK’da memur sanık Z.A., “O dönem Fatih Belediye Başkanı olan Mustafa Demir’in bilgilerine ihtiyacımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanının kimlik bilgilerini daha önce internet üzerinden öğrenmiştim ve bilgilerini biliyordum. Cumhurbaşkanı da kamu görevlisi olduğu için merak ile Mustafa Demir’in bilgilerini öğrenebilirim düşüncesi ile Cumhurbaşkanının bilgilerini girdim. O anda iş yoğunluğundan dolayı sonucunu düşünemedim. Bu bilgileri hiçbir şekilde bir yere kayıt etmedim ve bir yerde paylaşmadım” şeklinde konuştu.