HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merkel görüştü

23.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile görüşmesinde, AB zirvesine sunulacak raporun "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini" dile getirdi.

Türkiye'nin gündeme geleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün video konferans aracılığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini" belirterek, "bu atmosferin oluşmasında Almanya Başbakanı Merkel’in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını" ifade ettiği kaydedildi.

Rapora ilişkin beklenti

Açıklamaya göre, "Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini" belirten Erdoğan, "AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini" dile getirdi.

"Türkiye'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz’de gerilimden değil iş birliğinden yana olduğunu" gösterdiğini ifade eden Erdoğan'ın "diyalogun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan’ın teşvik edilmesi gerektiğini" söylediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güncellenmesi çalışmalarının "vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğini" ifade ettiği belirtildi.

25-26 Mart'ta düzenlenecek AB liderler zirvesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Türkiye raporu sunulacak. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri tüm yönleriyle mercek altına alan rapor, liderlere bundan sonra izlenecek strateji için tavsiyelerde bulunuyor. Borell raporunda, "Türkiye'deki kötüye gidişat" nedeniyle AB'nin atmayı düşündüğü adımlar konusunda beklemesini tavsiye etti.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldıİstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı

3 küçük çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı

Bakan Soylu 'Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir av yakaladı' diyerek dev operasyonu duyurdu

Bakan Soylu: Bizimkiler yine avlanmaya çıktı ve bir av yakaladı

İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı

İstanbul'da feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı

İzmir'de tehlikeli yolculuk! Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

Yürekleri ağza getirdi! Tehlikeli yolculuk

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Osmaniye'de pes dedirten olay! 9 metrelik elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandı

9 metrelik elektrik direğini çalarken suçüstü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.