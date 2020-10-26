Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı sırasında kendisini yol kenarında bekleyen servisçi esnafı ile görüşmesi sonrası yaşanan diyalogla gündeme gelen Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını söyleyerek, yaptıkları konuşmanın maksadını aşan yorumlara neden olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ESPRİLİ ŞEKİLDE 'KEYİF ÇAYI İÇ' DİYEREK KARŞILIK VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya girişi sırasında minibüs ve servis esnafları ile birlikte karşılamak için yapmış oldukları görüşmenin bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer almasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten İnce, “Hepinizin bildiği gibi salgın süreciyle birlikte dünya ekonomik darboğaza girdi. Doğal olarak Türkiye de bu süreçten etkilendi. Bunun aksini de kimse iddia edemez. Ancak hükümetimiz Elazığ-Malatya depreminde 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış, kredi borçlarımız ertelenmiş, sıkıntılarımız giderilmiştir. Kendilerinden Allah razı olsun. Dün irticalen söylediğim ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ cümlesini mecazi olarak kullandım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da bu cümleme istinaden esprili bir dille ‘keyif çayı iç’ diyerek karşılık verdi. Hiçbir şekilde de gergin bir atmosfer oluşmadı. Fakat sözlerimin manası kasıtlı olarak çarpıtıldı. Hayatlarında esnaf kapısından girmemiş, halkın derdine derman olmamış, derdiyle dertlenmemiş insanların elbette bizim Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimizi bilmesi beklenemez” dedi.