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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
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31.01.2020 18:01 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.