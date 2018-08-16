CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'TAN, TÜRKİYE’YE DESTEK

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum