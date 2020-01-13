HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Braille alfabesi ile mektup yazarak görüşme isteklerini ileten ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edilen Çorlulu öğrenciler yaşadıklarını ve kendilerini külliyeye götüren süreci anlattılar.Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’na okul müdürü Murat Kocabaş ve müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner’in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın’dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı.Çocuklardan Zehra Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi.Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yanlarında olan okul müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner de kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne götüren süreci anlattı.Görme engelli öğrencilerden Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Braille alfabesi ile mektup yazarak görüşme isteklerini ileten ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edilen Çorlulu öğrenciler yaşadıklarını ve kendilerini külliyeye götüren süreci anlattılar.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’na okul müdürü Murat Kocabaş ve müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner’in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın’dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı.
Çocuklardan Zehra Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi.
Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yanlarında olan okul müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner de kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne götüren süreci anlattı.
Görme engelli öğrencilerden Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin” ibarelerine yer verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
İnegöl Belediyesi 2790 can dostunu sağlığına kavuşturduİnegöl Belediyesi 2790 can dostunu sağlığına kavuşturdu
Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını rehin aldıBursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını rehin aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı

Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını rehin aldı

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.