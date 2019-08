Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen minik Zeynep'in ailesi umutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Ağustos'taki Bursa ziyaretinde görüşen "beyincik erimesi" (NCL) hastası 5 yaşındaki Zeynep Sargın'ın ailesi, çocuklarının ilaçlarının karşılanması için umutlandı.

Hastalığa yaklaşık 2,5 yıl önce yakalanan ancak teşhisi geçen şubat ayında konulan minik Zeynep'in ailesi, Sağlık Bakanlığından tedavi konusunda gerekli ilaçlar için onay aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme kapsamında olmayan ve yurt dışından temin edilebilen ilaçlar için yardım isteyen Sargın ailesi, durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Selçuk Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır Zeynep'in rahatsızlığına çözüm aradıklarını söyledi.

Geçen pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek durumu aktarma imkanı bulduklarını belirten Sargın, şunları kaydetti:

"Kendisi sağ olsun bizi dinledi. Çocuğumuzun bu ilaca ihtiyacının olduğunu, eğer bu ilacı alamazsa çok fazla ömrünün olmadığını, hayatını solunum cihazlarına bağlı şekilde devam ettirme ihtimalinin olduğunu söyledik. Kendisi de sağ olsun bu işin çözülmesi için Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına konuyla ilgili talimat verdi. Biz de bir an evvel bu işin çözümlendiğine dair haber bekliyoruz. Fazla zamanımız yok. Artık günleri geçtik, saniyelerle yarışıyoruz. Kızımız her geçen gün kötüye gidiyor. Bir an evvel bu işin netleşmesini istiyoruz."