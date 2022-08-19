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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımları tepki çekmişti! Derya Büyükuncu için istenen ceza belli oldu

19.08.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun, koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İşte olayın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımları tepki çekmişti! Derya Büyükuncu için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suç önleme kapsamında internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çalışmalarında @deryabuyukuncu rumuzlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'nın kovid olması sonrasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Emniyetin 5 Şubat 2022 tarihli araştırma raporunda, @deryabuyukuncu rumuzlu hesabın kullanıcısının şüpheli Derya Büyükuncu(46) olduğu tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Büyükuncu'nun 4 Şubat 2022 tarihindeki paylaşımlarında "Takunyalı Führer" ibaresini kullanarak yorumlar yaptığı, 5 Şubat 2022 tarihinde de koronavirüse yakalandığı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "helva" ibaresini kullanarak çeşitli yorumlar yaptığı anlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Şüpheli hakkında başka suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu vurgulanan iddianamede, çağrı kağıdı çıkarılmasında yarar bulunmadığı gerekçesiyle Derya Büyükuncu için 7 Şubat 2022 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı.

BAKANLIK KOVUŞTURMA İZNİ VERDİ

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanı'ndan 21 Mart 2022'de kovuşturma izni alındığı da ifade edildi.

ELEŞTİRİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞAN PAYLAŞIMLAR

İddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Derya Büyükuncu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Derya Büyükuncu
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