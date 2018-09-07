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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve" öncesi baş başa görüşmesi başladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak "Üçlü Zirve" öncesi baş başa görüşmesi başladı.


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