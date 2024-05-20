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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir arasında kritik görüşme

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.05.2024 18:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Reisi'nin vefatı nedeniyle İran halkına taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin bu acılı günde İran'ın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir arasında kritik görüşme

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

"İRAN'IN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

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