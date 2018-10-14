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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman'ın görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman'ın görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.


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