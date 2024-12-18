Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI TOPLUMA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır