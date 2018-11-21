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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde ittifak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başladı.

Görüşmede 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde ittifak konusu ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
MHP de keske yunan kazansaydı diyen Turk milliyetciligini ayaklar altına alan bopculara baston olan çakma milliyetçi piskevit haric hiç bir TÜRK evladi duramaz... biz YÖRÜKLER olarak IYI parti diyoruz.. Ne Mutlu Türküm Diyene!.....
eyt den haber verin bu konu düzelmezse ne yaparsanız yapın size oy moy yok .
bekliyoruz bakalım.. hayırlara vesile olur inşallah..
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