Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milliyet\u00e7i hareket Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'yi kabul etti. \nBe\u015ftepe'deki g\u00f6r\u00fc\u015fme saat 16.00'da ba\u015flad\u0131. \nG\u00f6r\u00fc\u015fmede 31 Mart 2019'da yap\u0131lacak yerel se\u00e7imlerde ittifak konusu ele al\u0131nacak. Drakula\u2019y\u0131 ararken \u00f6yle bir \u015fey buldu ki...Erdo\u011fan'dan A\u0130HM'in Demirta\u015f karar\u0131na tepki\u00a0Kastamonu\u2019da MHP il ve merkez il\u00e7e y\u00f6netimi istifa etti
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