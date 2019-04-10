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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 06:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

31 Mart'taki yerel seçimler sonrası ilk kez bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi saat 12:00'da başlayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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erdoğan seçim Devlet Bahçeli cumhurbaşkanı

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