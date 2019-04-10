Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

31 Mart'taki yerel se\u00e7imler sonras\u0131 ilk kez bir araya gelecek olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve MHP lideri Bah\u00e7eli'nin g\u00f6r\u00fc\u015fmesi saat 12:00'da ba\u015flayacak.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERO aday\u0131 turistlere kapatt\u0131lar!Erdo\u011fan'dan \u0130stanbul a\u00e7\u0131klamas\u0131: \u0130ptale g\u00f6t\u00fcr\u00fcr\u00c7avu\u015fo\u011flu, ABD'nin \u0130ran karar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi: Bu anla\u015f\u0131l\u0131r bir durum de\u011fil