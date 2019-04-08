Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Erdoğan’ın bulunduğu özel TC-TUR uçağı saat 13.21’de Moskova’daki Vnukovo-II Havalimanı’na indi. Havalimanından ayrılan Erdoğan, Kremlin Sarayına gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında görüşme yapılacağını kaydeden Erdoğan, "Birçok alanlarda gerek siyasi, gerek askeri, stratejik, ekonomi, kültürel görüşmelerimiz olacak. Gerekli ikili ilişkilerimiz, gerek bölgesel konular noktasında yapacağımız görüşmelerle yoğun bir görüşme trafiği olacak. Üç tane anlaşma aramızda imzalanacak. Bunlarla geleceğe yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15 artış söz konusu. Belirlediğimiz bir hedef vardı, hedefimiz 100 milyar dolara yürümek. Aramızdaki Türk akımında deniz kısmı bitmiş durumda. Karadaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz, takvim içinde bitirmek" ifadelerini kullandı.

Terör eylemleri hakkında birlikte atılan adımların en mühim başlık olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bir diğer önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı dayanışma içinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye’deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey Stratejik Konseyin bu bakımdan da önem arz ettiğine inanıyorum" dedi.