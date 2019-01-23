Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Görüşme öncesi iki lider kısa açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum. Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de "Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp...
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 1 yorum