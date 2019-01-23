HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı. Erdoğan görüşme öncesi açıklamasında "Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi iki lider kısa açıklama yaptı.

ERDOĞAN: BÖLGE BARIŞINA KATKIDA BULUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum. Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor" dedi.

PUTİN: SIK SIK GÖRÜŞMENİN SONUCUNU ALIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Rusya'dan İsrail'e: Suriye hesaplaşma yeri değilRusya'dan İsrail'e: Suriye hesaplaşma yeri değil
AABK Onursal Başkanı serbest bırakıldıAABK Onursal Başkanı serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan putin Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

Bulgaristan’da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Heytt be koca tayyip oturuşa bak Atatürk gibi adamsn
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsviçre'de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede güvenlik alarmı

Ülkede alarm! Patlama sesi duyuldu

Macaristan'da 87 kişi donarak öldü

Felaket yaşanıyor! Çok sayıda kişi donarak öldü

Rusya'dan çok önemli ABD açıklaması

Rusya'dan çok önemli ABD açıklaması

10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı

10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı

Suriye'nin Afrin kentinde bombalı araç saldırısı gerçekleşti

Afrin'de bombalı araç saldırısı

Dev delikten garip sesler duydular, aşağı bakınca şoke oldular

Dev delikten garip sesler duydular, aşağı bakınca şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.