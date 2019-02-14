- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin’in görüşmesi sona erdi.

IHAAW145054-SIY\/14-02-2019 \n- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Rus lider Putin\u2019in g\u00f6r\u00fc\u015fmesi sona erdi. \n14.02.2019 14:50:54 TSI\nNNNNYok b\u00f6yle u\u011furlama! Emekliye ayr\u0131lan \u00f6\u011fretmenin arac\u0131n\u0131 stre\u00e7ledilerBakan Sel\u00e7uk: \u201cE\u011fitim hayat\u0131m\u0131zda neyi, nas\u0131l yapaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 somut olarak ortaya koymu\u015f olaca\u011f\u0131z"Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 B\u00f6cek: