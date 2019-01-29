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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıya katılanlar arasında Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Burak Özçivit, Bülent İnal, Tamer Karadağlı, Onur Tan, Elif Dağdeviren, Mars Entertainment'ten film yapımcısı Muzaffer Yıldırım gibi isimler var.

Beştepe'de sinema zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sinema sektöründen isimlerle bir araya geldi.
Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile ücretler ve haklar konusundaki anlaşmazlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüldü.

TOPLANTIYA KATILAN YAPIMCILAR:

TOPLANTIYA KATILAN YAPIMCILAR:
Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Şahan Gökbakar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Bahadır Özener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı.

TOPLANTIYA KATILAN OYUNCULAR:

TOPLANTIYA KATILAN OYUNCULAR:
Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener.

TOPLANTIYA KATILAN YÖNETMENLER:

TOPLANTIYA KATILAN YÖNETMENLER:
Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan, Onur Tan.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema Son dakika

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