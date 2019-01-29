Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Toplantıya katılanlar arasında Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Burak Özçivit, Bülent İnal, Tamer Karadağlı, Onur Tan, Elif Dağdeviren, Mars Entertainment'ten film yapımcısı Muzaffer Yıldırım gibi isimler var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de sinema sektöründen isimlerle bir araya geldi.

Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile ücretler ve haklar konusundaki anlaşmazlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüldü.