Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen basın toplantısında "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın el Burhan'ın Sudan'ın geçiş döneminde devlet başkanı düzeyinde bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu tarihi ziyaretin Sudan-Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna inanıyorum.

Sudan tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a düzenlenen ilk resmi ziyaretleri teşkil etmişti.

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselterek işbirliğimizi kurumsallaştırdık.

Sudan'da 2019 yılından bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Bu meşakkatli süreci kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içerisinde sürdürmeye kararlıyız. Aradan geçen süre zarfında kardeşim el-Burhan ve geçiş hükümetinin liderliğinde Sudan önemli başarılara imza attı.

Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son aylarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Özellikle enerji, madencilik, tarım, sağlık, finans, bankacılık, savunma sanayii ve diğer tüm sahalarda işbirliğimizi ilerletme kararlılığımız teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısın geliştirmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.

Bugünkü toplantımızda değerli kardeşimle ikili konularımızın yanı sıra bölgesel meselelere dair görüş alışverişinde bulunduk.

Sayın el-Burhan'la kardeş ve komşu iki ülke olarak Sudan-Etiyopya arasında yaşanan son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık, konunun mutabakatla çözülmesine yönelik mesajlarımızı paylaştık.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El-Burhan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Çok eski tarihten beri iki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunmakta. Üzerimize düşen görev ise bunları muhafaza ederek daha ileriye ulaşmak. Ben bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bölgelerinde son günlerde vuku bulan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziyelerimi ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Türkiye büyük bir devlettir, hem bölgede hem dünyada lider bir ülkedir. Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır. Özellikle de şu an Sudan'ın içinden geçmekte olduğu bu dönüşüm sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. İnşallah Türkiye ve Türkiye liderliği gibi samimi dostlarımızın süreciyle bu süreci atlatacağız.

Türkiye korona salgını sürecinde bizlere destek oldu, eğitim sürecinde de aynı şekilde öğrencilerimize ev sahipliği yaptı. Öte yandan gerçekten de Sudan'a uygulanan her türlü yaptırımların kaldırılması için sesimiz oldular, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudanlıların ifade ettiği gibi 'güçlü başkan' sloganıyla yanımızda yer aldı.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmza töreninde Erdoğan ve Burhan'ın huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasında "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sudan Dışişleri Bakanı Mariam Alsadig Almahdi tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sudan Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Sudan Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jibril İbrahim tarafından imza altına alındı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması" ile "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sudan Savunma Bakanı Yassin İbrahim Yassin tarafından imzalandı.

"Anadolu Ajansı (AA) ile Sudan Haber Ajansı (SUNA) Arasında İşbirliği Anlaşması" da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum tarafından imza altına alındı.

"Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanının 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziyaretine Dair Ortak Açıklama" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan tarafından imzalandı.

