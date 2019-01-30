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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında güldüren sohbet

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’deki aday tanıtım programına katılan Tutku Yalçın isimli vatandaş, "Şu polis ağabeylerinin de 3600’ünü yap artık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’deki aday tanıtım programına katılan Tutku Yalçın isimli vatandaş, "Şu polis ağabeylerinin de 3600’ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600’ünü yapmıyorsun?" dedi. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi. Yalçın’ın "100 günlük programında yokmuş ama" demesi salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu’nda AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, aday tanıtım programının bitiminin ardından salondan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın isimli bir vatandaşla sohbet etti. Yalçın, sohbet esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Şu polis ağabeylerinin de 3600’ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600’ünü yapmıyorsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi. Yalçın’ın "100 günlük programında yokmuş ama" diye konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Senin için ölürüm 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, benim babam bir tane. Şimdi senin yanına Manisa’ya geleceğim. Orada 2 tane açılışın var ya ben de oraya geleceğim"

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