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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi! Tahıl sevkiyatı konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi! Tahıl sevkiyatı konuşuldu

02.11.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında telefon görüşmesi! Tahıl sevkiyatı konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yapılan telefon görüşmesinde son günlerin sıcak konusu tahıl sevkiyatı konuşuldu.

TAHIL SEVKİYATININ ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti. (AA-İHA)

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