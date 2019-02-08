Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta 

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.
AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk miting için saat 12.00 sıralarında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Salih Ayhan, il protokolü ve partililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini uçak kapısında çiçekle karşılayan yöresel kıyafetli iki çocukla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. İl protokolü ve partililer ile tokalaştıktan sonra otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti.
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