HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta 

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk mitingini yapmak üzere Sivas'a geldi.
AK Parti'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk miting için saat 12.00 sıralarında Sivas'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Salih Ayhan, il protokolü ve partililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini uçak kapısında çiçekle karşılayan yöresel kıyafetli iki çocukla yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. İl protokolü ve partililer ile tokalaştıktan sonra otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Ulu Cami'ye geçti.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk miting için Sivas'ta

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
CHP'nin Çorlu ilçe teşkilatı istifa ettiCHP'nin Çorlu ilçe teşkilatı istifa etti
Rusya’dan BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği için başvuruRusya’dan BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği için başvuru

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.