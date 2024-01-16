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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü: 'Yeni bir başlangıç olacak'

16.01.2024 21:45 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü. Erdoğan görüşmede "İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü: 'Yeni bir başlangıç olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı devam ederken Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

"TARİHİ BİR GÖREVE ÇIKACAKSIN"

Erdoğan, görüşmenin başında "Alper, hayırlı günler diliyorum" derken, Gezeravcı, Erdoğan'a 'Sağ olun sayın Cumhurbaşkanım' diye yanıt verdi. Erdoğan, "Şuan Kabine Toplantısındayız. Bakan arkadaşlarım da buradalar. Hepsinin sana çok çok selamları var. İnşallah yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın" dedi. Gezeravcı da, "Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış vaziyette, görev saatini beklemekteyiz sayın cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

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Erdoğan, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" sorusuna Gezeravcı, "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alnımızın akıyla görevi icra edecek şekilde göreve hazırız sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Tabi bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli" sözlerine, Gezeravcı, "Gelecek nesillere bizim hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

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"YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Erdoğan da bu sözlere, "Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Yolun açık olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

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Recep Tayyip Erdoğan alper gezeravcı
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