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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 20 üniversiteye rektör ataması

01.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 20 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ataması yapılan 20 rektör ve üniversitelerin isimleri şöyle;

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Sitti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Kaynak: AA

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Rektör Recep Tayyip Erdoğan

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