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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak

24.06.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak

Erdoğan, genelgede, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla teşvik edilen koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması büyük önem teşkil etmektedir. Bunun için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanacaktır."

ETKİNLİKLER, CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini belirterek, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların mezkur Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağını kaydetti.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmemesine yönelik talimatlarına da yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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